Saudi-Arabia kutter én million fat av sin egen produksjon – og tjener på det

I sin oljekommentar torsdag skriver analytiker Bjarne Schieldrop i SEB at Saudi Arabias forslag om å kutte én million fat dagen fra egen produksjon i februar og mars kan bli en vinnerstrategi for Opec-giganten.

Forslaget om kuttet kom som en overraskelse på oljemarkedet, spesielt ettersom landet samtidig lar Opec-partnerne Russland og Kazakhstan øke sin produksjon i perioden med en kombinert økning på 75.000 fat per dag.

For mange så det ut til at Saudi Arabia rett og slett ga bort tre milliarder dollar, men ved nærmere ettersyn viser det seg at valget kan bli en vinnerstrategi – gitt at Opec+ holder seg disiplinerte.

Schieldrop trekker frem at jo mindre olje det er i oljelagrene, jo høyere blir oljeprisen.

– Det er nærmest uendelig med olje under bakken. Derfor er det hvor mye olje som er over bakken som betyr noe, altså hvor mye olje det er i lagrene, skriver Schieldrop.

Saudi Arabia vil tape et sted mellom to og tre milliarder dollar på kuttet i februar og mars, men vil vinne på en høyere oljepris på lengre sikt, da oljeprisen vil stige for hele året – ikke bare de to månedene med produksjonskutt.

To strategier

Schieldrop trekker frem et eksempel der han tar for seg to alternativer:

Alternativ én går ut på at Opec+ øker produksjonen med en halv million fat per dag i februar, og holder produksjonen stabil i mars.

Alternativ to går ut på at Opec+ reduserer produksjonen med 0,8 millioner fat per dag i perioden, der Russland og Kazakhstan får øke produksjonen mens Saudi Arabia kutter med én million fat.

Ser man på inntektene for hele 2021 vil Saudi Arabia tjene mest på alternativ to, ettersom det vil gi en høyere oljepris. Ifølge Schieldrop vil landet faktisk tjene omtrent fire milliarder dollar mer på alternativ to enn én.

Analytikeren advarer mot at strategien bare vil fungere hvis Opec+ holder seg disiplinerte. Hvis for eksempel Irak øker produksjonen med én million fat, vil det utføre et rent tap for Saudi Arabia.