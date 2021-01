Miljødirektoratet anmelder Equinor for ulovlige utslipp på Mongstad

I en epost til Dagens Næringsliv skriver Miljødirektoratet at det har bedt Vest politidistrikt om å etterforske tre brudd på miljøregelverket med sikte på straff.

– Vi ser alvorlig på alle forholdene som er avdekket. Vårt inntrykk er at Equinor Mongstad ikke har hatt tilstrekkelig aktsomhet og oppmerksomhet om forurensning fra raffineriet, skriver Miljødirektoratet i eposten.

Miljødirektoratet har den siste tiden kommet med sterk kritikk av Equinor og forholdene på Mongstad etter flere oljelekkasjer fra det som er Norges største raffineri.

Miljøministeren er kjent med anmeldelser

En intern granskningsrapport fra Equinor viser at utslippene kan ha pågått over flere tiår. Equinor har samlet opp 112.000 liter olje, men har sagt at de ikke vet hvor mye som er igjen i grunnen. De har selv omtalt forholdene som uakseptable.

– Jeg er kjent med at Miljødirektoratet har anmeldt Equinor Mongstad til politiet for to forhold; for akutt forurensing som følge av rørbrudd i fjor sommer, og for utslipp til grunnen fra raffinerivirksomheten på Mongstad i desember i fjor, skriver klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i et svar på et skriftlig spørsmål i Stortinget onsdag.

Det var SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken som stilte spørsmålet til Sveinung Rotevatn.

– Det må bli slutt på å ta i Equinor med silkehansker. Derfor er vi glade for at Miljødirektoratet anmelder selskapet for den svært alvorlige og ulovlige forurensningen de har gjort seg skyldige i, over år, sier Haltbrekken til NTB.

Rotevatn: – Svært alvorlig

– Saken om grunnforurensning ved Equinor Mongstad er svært alvorlig og har medført omfattende forurensning av olje i grunnen. Jeg forventer at Equinor rydder opp i alle forhold som er i strid med forurensningsregelverket, slik at virksomheten kan komme raskest mulig i samsvar med alle gjeldende krav, skriver Rotevatn.

Han skriver videre at fordi Klima- og miljødepartementet vil være klageinstans for de vedtakene Miljødirektoratet eventuelt fatter, så kan han ikke kommentere saken konkret.

Haltbrekken krever at Equinor nå rydder opp.

– Vi forventer at Klima- og miljøministeren kommer til Stortinget for å redegjøre for hva regjeringen vil gjøre for å sikre at Equinors ledelse faktisk tar det miljø- og sikkerhetsansvaret de har, på alvor, sier Haltbrekken.