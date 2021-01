Oljeprisen til sitt høyeste på 11 måneder

Tirsdag kunngjorde OPEC at oljeproduksjonen skal kuttes med én million fat pr. dag i februar og mars. Samtidig får Russland og Kasakhstan tillatelse til å øke produksjonen med 75.000 fat pr. dag.

– Det er nærmest uendelig med olje under bakken. Derfor er det hvor mye olje som er over bakken som betyr noe, altså hvor mye olje det er i lagrene, skriver analytiker Bjarne Schieldrop i SEB i en rapport.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 54,48 dollar pr. fat, opp 0,7 prosent til det høyere på 11 måneder. Et fat WTI-olje omsettes for 50,87 dollar, opp 0,5 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 54,39 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.

«I neste måned kan dagens bull-marked reetablere seg på høyere nivåer, hovedsakelig drevet av overraskelsen fra Saudi-Arabias uventede frivillige kutt på 1 million fat pr. dag» forklarer Jim Ritterbusch ifølge Reuters.