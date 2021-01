Saudi-effekt preger stadig oljeprisen

Saudi-Arabia overrasket oljemarkedet tidligere denne uken med å annonsere frivillige produksjonskutt på én million fat pr. dag i februar og mars.

Denne overraskelsen gir støtte til oljeprisene også fredag morgen.

– Oljemarkedene ventes å opprettholde det positive sentimentet frem mot februar etter Saudi-Arabias løfte om å kutte i produksjonen, sier sjefanalytiker Kazuhiko Saito hos råvaremegleren Fujitomi Co. til Reuters.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 0,6 prosent til 54,72 dollar fatet, noe som er opp rundt 50 cent fra stengetid i Oslo torsdag. WTI-oljen er også opp 0,6 prosent til 51,15 dollar fatet.

Coronabekymringer

Samtidig kommer nye bekymringer for coronasituasjonen til overflaten igjen, for eksempel etter at Japans statsminister Yoshihide Suga innførte unntakstilstand i Tokyo og nærliggende områder for å begrense utviklingen i smittetall.

Lagerbyggingen for bensin i USA – på 4,5 millioner fat i forrige uke – er også en faktor.

– Bekymringer for tregere etterspørsel etter bensin og annet drivstoff i USA og andre deler av verden grunnet strammere coronarestriksjoner kan begrense oljeprisoppgangen, advarer Saito overfor nyhetsbyrået.