Coronafrykt senker oljeprisen

Antall smittetilfeller av coronaviruset har nå passert 90 millioner, ifølge statistikk fra Worldometers. USA er landet som er hardest rammet med 23 millioner tilfeller, etterfulgt av India med 10,5 millioner tilfeller og Brasil med 8,1 millioner tilfeller.

«De nye bekymringene for etterspørselen etter olje på grunn av svært mange nye smittetilfeller og ytterligere mobilitetsrestriksjoner, pluss den sterkere amerikanske dollaren, skaper salgspress», sa Commerzbank-analytiker Eugen Weinberg ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 55,8 dollar pr. fat, ned 0,9 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 52,3 dollar, opp 0,1 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 55,4 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.

«Oppgangen i etterspørselen etter olje stopper spesielt opp i Europa på grunn av langvarig lockdown. Bekymringene for kinesisk etterspørsel vokser også på grunn av økningen i corona-tilfeller i landet», sa analytiker Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy.