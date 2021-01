Oljeprisen stiger tirsdag morgen og brent-oljen er opp 0,94 prosent til 56,10 dollar fatet. WTI-oljen er opp 1,11 prosent til 52,74 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 55,50 dollar ved stengetid på Oslo Børs mandag.

Coronaviruset og smitteoppblomstring må igjen ta skylden for en stor del av usikkerheten i markedet. På verdensbasis har smittetilfellene passert 90 millioner og Japan vurderer blant annet å utvide strengere tiltak utenfor hovedstaden Tokyo. Kina har også begynt å stramme til igjen i deler av landet.

« Jeg tror at gårsdagens prisdupp bare var en liten dott på grafen», skriver Stephen Innes, global markedsstrateg i Axi i et notat. Han skriver også at han øyner muligheten for økt økonomisk stimuli i USA.

Påtroppende president Joe Biden har lovet «flere billioner dollar» i krisepakker knyttet til pandemien, og skal om ikke lenge legge frem en omfattende økonomisk plan for fremtiden.

Goldman Sachs skriver i en fersk analyse at det ser brent-oljen i 65 dollar pr. fat innen sommeren, drevet av kutt fra Saudi Arabia og et politisk stemningsskifte i USA. Investeringsbanken har tidligere spådd oljeprisen i 65 dollar ved årsskiftet, ifølge Reuters.