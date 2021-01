Johan Sverdrup-feltet overgår forventningene

Lundin Energy 2P-reserver i slutten av 2020 var 671 millioner fat, i forhold til 693 millioner fat ved utgangen av 2019. Det opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

Funn og positive revideringer gjorde at reservene økte med 39,3 millioner fat i fjor, mens det ble produsert 61,6 millioner fat. Reserveerstatningsraten var på 64 prosent, skriver TDN Direkt.

Økningen i 2P reserver relaterer seg først og fremst til Edvard Grieg-feltet, sammen med mindre reserve tillegg på andre eiendeler.

Aktiviteten i det store Edvard Grieg-området vil fortsette i 2021, med boring av treinjeksjonsbrønner ved Edvard Grieg, første olje fra de to tie-backs-utviklinger og videre leteboring.

Ifølge Lundin er det veldig gode reservoarytelser og brønnproduktivitet i Johan Sverddrup-feltet. Anleggskapasiteten for fase 1 har økt til 500.000 fat olje pr. dag, og det skal være muligheter for ytterligere økning etter endringer i vanninjeksjonssystemet som er planlagt i midten av 2021. Når fase 2 kommer i drift, planlagt til fjerde kvartal 2022, forventes det at produksjonskapasiteten vil bli løftet til 720.000 fat pr. dag.