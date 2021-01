Petrobras selger oljefeltklynge

Petrobras er i samtaler med DBO Energy, et olje- og gasselskap, om å selge oljefeltklyngen Golfhino i Brasil.

Golfhino er blant de eldre produksjonsmidlene som Petrobras forsøker å selge for å redusere gjeld, skriver Reuters.

BW Energy vurderte bud

Det brasilianske oljeselskapet slet med å selge unna eiendeler for gjeldssanering i fjor, ettersom etterspørselen falt samtidig som pandemien slo inn. Men den seneste tiden har derimot Petrobras økt aksjesalget, og akseptert bindende tilbud på en rekke større eiendeler.

Golfhino, som er en moden, dypvannsklynge som ligger utenfor kysten av staten Espirito Santo – like nord for Rio de Janeiro – var blant de siste store produksjonsmidlene som Petrobras la ut for salg før pandemien traff Brasil med full styrke. Dokumenter fra januar 2020 viser at klyngen produserte 14.900 fat olje og kondensat pr. dag.

Ifølge Reuters er samtalene mellom partene fortsatt måneder unna å bli avsluttet, men kilder nær samtalene sier at partene diskuterer nisifrede dollarverdier.

Norske BW Energy skal ha vært blant selskapene som vurderte å legge inn bud, men til slutt bestemte selskapet seg for å ikke legge noe bindende.