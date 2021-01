– OPEC er kongen igjen, og Saudi-Arabia vil bruke makten for hva det er verdt

Oljeprisene er i fint driv tirsdag ettermiddag. Frontkontrakten for Brent-olje stiger 1,3 prosent til 56,40 dollar hittil i dagens handel, mens WTI-oljen er opp 1,2 prosent til 52,88 dollar fatet.

I en oppdatering tirsdag hevder analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, at det er god grunn til at økonomisk gjenåpning og en påfølgende gjeninnhenting av oljeetterspørselen kan slå inn straks personer fra 65 år og oppover er vaksinert.

– Perfekt liten storm

I sammenhengen mellom vaksinering og økonomisk gjenåpning støtter han seg på tall fra det sveitsiske statistikkbyrået. Ifølge Schieldrop vil oljeetterspørselen komme raskt tilbake til sitt normale i økonomier som gjenåpner.

«Det er trolig når personer fra 65 og oppover er vaksinert at vi er på den andre siden av dagens systemkrise i helsevesenet og kan begynne å åpne opp. Og i USA, Canada og Europa vil dette sannsynligvis være oppnådd mer eller mindre innen utgangen av første kvartal», skriver han.

«Hvis vi kombinerer en kraftig rekyl i oljeetterspørselen, tilbudsbegrensninger fra OPEC+, en skiferproduksjon som henger etter i USA (eller en amerikansk produksjon som fortsetter ned), har vi en perfekt liten storm av et oljeprisrally foran oss», legger analysesjefen til.

ØYNER OLJEPRISRALLY: Bjarne Schieldrop i SEB. Foto: NTB

– OPEC kongen igjen

Goldman Sachs kom nettopp med en oppdatert oljeprisprognose som pekte mot Brent-priser over 65 dollar innen juli i år. Schieldrop mener dette slett ikke er umulig, men tvert om stadig mer sannsynlig.

«Gjeninnhenting i global oljeetterspørsel, kombinert med kraftig fallende USA-produksjon vil for en liten stund gjøre OPEC til kongen av det globale oljemarkedet igjen – med full kontroll over situasjonen. Og i forrige uke viste Saudi-Arabia i det minste at landet definitivt vil bruke den markedsmakten for hva det er verdt», fortsetter analysesjefen.

Rekordlav etterlevelse

I Oanda er senioranalytiker Edward Moya overrasket over at oljeprisene ikke har reagerte så mye på en rapport fra Petro-Logistics.

«Denne viste at etterlevelsen av kuttene i OPEC+ falt til 75 prosent i desember, det laveste nivået siden kuttavtalen ble inngått i mai i fjor. Etterlevelsen falt selv i Saudi-Arabia, ned 10 prosentpoeng til 92 prosent, mens den i «non-OPEC» falt åtte prosentpoeng til 64 prosent», skriver han i en oppdatering tirsdag.

«Rapporten gjenspeiler åpenbart en posisjonering før forrige ukes møte der Saudi-Arabia leverte sitt overraskende kutt på én million fat per dag i februar og mars – utover sin andel av OPEC+-kuttene», fortsetter Moya.