Analytiker tror på humpete utvikling for oljeprisen

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 3,2 millioner fat til 482,2 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 2,3 millioner fat.

Bensinlagrene økte med 4,4 millioner fat mens destillatlagrene økte med 4,8 millioner fat. Det var ventet at bensinlagrene og destillatlagrene skulle øke med 2,7 millioner fat.

«Raffinerier begynner å se et forbedret etterspørselsbilde, og det gjenspeiles ikke bare av det vi ser i USA, men også i utlandet», sa Phil Flynn, senioranalytiker i Price Futures Group ifølge Reuters.

«Mens jeg ser for meg at oljeprisene handles høyere neste månedene, må investorene være oppmerksomme på at veien til høyere oljeetterspørsel og priser vil forbli humpete», sa oljeanalytiker Giovanni Staunovo i UBS.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 56,14 dollar pr. fat, ned 1,0 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 53,02 dollar, ned 0,4 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 56,27 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.