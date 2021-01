Anbefaler kjøp av oljekjempe for første gang på syv år

Analytiker Phil Gresh i JPMorgan har for første gang på syv år oppgradert anbefalingen på oljekjempen Exxon Mobil til kjøp. Anbefalingen ble oppgradert fra tidligere nøytral. Han oppjusterer samtidig kursmålet til 56 dollar fra tidligere 50 dollar.

«Når vi sitter her i dag, tror vi at linjen er vesentlig lavere. Utførelsen kan endelig runde et hjørne og konsensus i 2021 er for lavt. Til og med på 50 dollar pr. fat er utbytteavkastningen på mer enn 7 prosent sikrere og verdsettelsen er mer rimelig», skrev Gresh ifølge Marketwatch.

«Kanskje det viktigste er at vi tror kapitaldisiplinen forbedrer seg med 20 til 25 milliarder dollar på CAPEX-budsjett er et selvpålagt trinn som kreves for å bevare utbytte og balanse», forklarer han videre.

Onsdag stiger Exxon Mobil-aksjen 1,1 prosent til 48,4 dollar. De siste tre månedene er aksjen opp 42,2 prosent, mens den har falt 29,7 prosent det siste året.