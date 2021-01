Et gufs fra Kina tynger oljeprisen

Oljeprisene trekker nedover fredag morgen.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 55,76 dollar fatet, og er dermed ned 1,2 prosent så langt i dagens handel. WTI-oljen faller 0,8 prosent til 53,16 dollar fatet.

Utviklingen skjer i kjølvannet av at påtroppende USA-president Joe Biden i går kveld norsk tid la frem en krisepakke på 1.900 milliarder dollar. Pakken kan bidra til å øke oljeetterspørselen fra USA, men gårsdagens svake jobless claims kaster ifølge CNBC en skygge over Bidens planer.

Tall fra Kina viste torsdag at oljeimporten steg 7,3 prosent i 2020, og var rekordhøy i to av fire kvartaler etter at raffineriene økte aktiviteten og lave priser sørget for lagerbygging.

Samtidig bekymrer det at landet fredag meldte om sitt høyeste antall nye coronasmittetilfeller på over ti måneder, i en uke som har sendt over 28 millioner mennesker ut i lockdown og også påført landet det første coronadødsfallet på åtte måneder.

– Euforien i oljemarkedet er utvetydig sterk, men markedsindikatorene fra Asia er blandet. Kina, den globale motoren i oljeetterspørselsveksten, sliter med nye smitteutbrudd, skriver RBC Capital Markets i en oppdatering ifølge CNBC.