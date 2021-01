Frykt for lockdown senker oljeprisen

Utviklingen skjer i kjølvannet av at påtroppende USA-president Joe Biden i går kveld norsk tid la frem en krisepakke på 1.900 milliarder dollar. Pakken kan bidra til å øke oljeetterspørselen fra USA, men gårsdagens svake jobless claims kaster ifølge CNBC en skygge over Bidens planer.

Tall fra Kina viste torsdag at oljeimporten steg 7,3 prosent i 2020, og var rekordhøy i to av fire kvartaler etter at raffineriene økte aktiviteten og lave priser sørget for lagerbygging.

«Spredningen av pandemien er i sentrum igjen, og tradere blir stadig mer bekymret for den lange varigheten av europeisk lockdown og for de nye restriksjonene i Kina. Markedet er strukturelt bullish, men det kan være at det kommer for langt foran de fremtidsrettede fundamentale utsiktene», skriver Rystad Energy ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes fredag kveld for 55,06 dollar pr. fat, ned 2,4 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 52,25 dollar, ned 2,5 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 54,82 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.