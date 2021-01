– Halvparten av industrien er fortsatt uøkonomisk

Oljeprisen faller kraftig mandag morgen og brent-oljen er ned 3,03 prosent til 54,69 dollar. WTI-oljen er ned 0,15 prosent til 52,03 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 54,92 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Amerikanske operatører har lagt ytterligere press på oljeprisen etter at det har iverksatt drift av flere olje- og naturgassrigger for den åttende uken på rad forrige uke. Grunnen er høyere oljepris, som har gjort det mer lønnsomt å sette i gang. Antallet rigger i drift er uansett omtrent halvparten av nivået i fjor, melder Reuters.

«Skiferprodusentene har antydet at de fortsatt vil holde utgiftene under kontroll. Økonomien er heller ikke tilhenger av økt boring, ettersom halvparten av industrien fortsatt er uøkonomisk», skriver ANZ Research i et notat.

Svekket kinesisk etterspørsel og økt antall smittetilfeller i landets hovedstad legger også en demper for utviklingen. Mer enn 28 millioner kinesere er i nedstegning-modus i Beijing etter at smitten har begynt å ta seg opp igjen.

Påtroppende president Joe Biden har signalisert at han planlegger å vrake oljerørledningen Keystone XL fra Canada på sin første dag på jobben. Barack Obama vraket ledningen, men den sittende presidenten Donald Trump opphevet vedtaket.