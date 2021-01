Anbefaler en drøss med oljeaksjer - har fem favoritter

«Oljemarkedet er i prosessen med å gjøre et oppsiktsvekkende comeback fra sitt villeste år noensinne», skriver Arctic Securites i en fersk sektorrapport.

Prisen for et fat Brent-olje passerte i forrige uke 56 dollar – det høyste nivået siden februar i fjor – etter å ha steget nesten 50 prosent bare siden oktober og mangedoblet seg siden april.

Nå skrur meglerhuset opp prisestimatene for 2021 og 2022 med 5 dollar til henholdsvis 60 og 65 dollar pr. fat. Fra 2023 ventes prisen å ligge mellom 60 og 75 dollar.

«Selv om covid-19 er uforutsigbart og forblir en nedsiderisiko, tror vi de fundamentale markedsfaktorene vil stramme seg til ytterligere ettersom sterk støtte fra myndigheter og sentralbanker vil fungere som drivstoff for verdensøkonomien. Samtidig vil tilbudssiden fortsatt henge etter som et resultat av store capex-kutt og at Opec+ holder tilbake», skriver Arctic.

Kjøpsanbefalingene hagler

Meglerhuset dekker 15 oljeaksjer hvorav 13 får kjøp og to hold. 13 kursmål økes, mens ett reduseres. Kursmålet på Africa Energy senkes fra 4,30 til 3,50 svenske kroner. Det er likevel 52 prosent høyere enn dagens kurs, som ifølge Arctic representerer en attraktiv kjøpsmulighet.

Arctic Securities trekker frem fem toppvalg for det neste året, som alle har en oppside på mer enn 70 prosent til sine respektive kursmål; BW Energy , Gulf Keystone, IPC, Noreco og Panoro.



Blant de største oljeselskapene har meglerhuset tidligere foretrukket Aker BP AKERBP over Equinor og Lundin, men etter Røkke-selskapets seneste børsopptur er det Equinor som er favoritten.

Fra tidligere er det kun gjort to endringer i anbefalingene. Lundin er nedgradert til hold fra kjøp, mens Questerre er oppgradert til kjøp fra hold.

Siden utgangen av oktober har de Oslo-noterte aksjene Arctic dekker steget mellom 8,5 og 102 prosent. Noreco har steget minst, mens BW Energy er opp mest.