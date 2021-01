Oljeprisen faller mandag på sterkere frykt for økende smittetilfeller, samt som følge av valutabevegelser.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 54,75 dollar fatet, ned 0,64 prosent. WTI-oljen faller på sin side 0,52 prosent, og handles til 52,09 dollar pr. fat.

«Økonomisk frykt som følge av Corona, en sterkere amerikansk dollar og mer pessimistisk investorsentiment medvirker alle til at Brent-oljen omsettes for omtrent 3 dollar lavere enn sist onsdag», sier analytiker i Commerzbank til nyhetsbyrået Reuters.

Optimismen rundt coronavaksinen har kjølnet noe i det siste, mye grunnet en saktere vaksinasjonsprosess enn tidligere forespeilet.

«Vaksinasjonsprogrammer mangler tempoet som trengs for en rask global bedring i første kvartal, og comebacket for oljeetterspørselen vil sakke ned», sier leder for oljemarkeder i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen. Det skriver Reuters.

En sterkere amerikansk dollar har også bidratt til oljeprisnedgangen. Dette sammen med en spenning rundt den kommende innsettingen av den påtroppende amerikanske presidenten, Joe Biden.