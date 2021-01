Oljeprisen stiger etter Libya-lekkasje

Brent-oljen er i skrivende stund opp 0,6 prosent til 55,04 dollar. WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 52,31 dollar. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 54,95 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Markedet får i dag månedsrapporten for desember fra International Energy Agency (IEA). IEA jekket i desember ned sine oljeetterspørselsestimater på kort sikt.

Coronabølgen som sveiper over Europa bidrar til at oljebyrået nedjusterer etterspørselen med 400.000 fat pr. dag i tredje kvartal, 1,2 millioner fat pr. dag i fjerde kvartal og 700.000 fat pr. dag i første kvartal 2021.

«Vaksiner vil neppe stimulere etterspørselen betydelig før godt inn i 2021», skriver IEA.

En lekkasje på et oljerør sørget i går for at Libya har redusert sin oljeproduksjon med 200.000 fat per dag, ifølge Bloomberg.

– Det som har skjedd skjer daglig med selskaper som opplever budsjettkutt. De er truet med å måtte redusere produksjonen eller kutte helt, sier Mustafa Sanalla, sjef for National Oil Corporation i Libya.

Landets oljeproduksjon økte til 1,2 millioner fat pr. dag i november fra mindre enn 100.000 fat pr. dag i september, etter en åtte måneder lang oljeblokkade ble hevet. Tilbake i november fortalte Sanalla at de ønsker å øke produksjonen til 1,7 millioner fat pr. dag.

Det går ikke overens med OPECs beslutning om å holde produksjonen på et relativt lavt nivå for å ha kontroll på tilbudet og dermed også prisbevegelsene.