Genel venter å utbetale «vesentlig utbytte»

I 2021 venter Genel GENEL å ha en produksjon som vil ligge litt over gjennomsnittet i 2020, som var på 31.980 fat pr. dag, med potensial for høyere exitproduksjonsrate og videre vekst i 2022 avhengig av suksessen til selskapets Sarta-program.

Det opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

Investeringene i 2021 forventes å komme på mellom 150 millioner til 200 millioner dollar, med de nåværende utsiktene som støtter investeringene i den øverste enden av dette området. Genel venter en margin på 10 dollar pr. fat i snitt, ved en oljepris på 50 dollar pr. fat.

I pressemeldingen sier energiselskapet at de forventer å utbetale et «vesentlig utbytte», ettersom de ser ut til å tilby en overbevisende blanding av vekst og returnerer.

Betalinger fra KRG fortsetter å gjøres, med månedlige betalinger mottatt under den oppdaterte betalingsplanen Genel har inngått med KRG de seneste ni månedene. KRG har sendt inn en avstemmingsmodell for tilbakebetaling av fordringene knyttet til 159 millioner dollar, hvor Genel blir betalt for tidligere fordringer for hver cent brent som gjennomsnittlig handler over 50 dollar pr. fat i en måned. Genel vil fortsette å diskutere modellen med KRG, og oppdatere markedet etter hvert.