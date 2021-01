Nedjusterer estimatene på oljeproduksjon og -etterspørsel

Det internasjonale energibyrået (IEA) ser nå en global oljeetterspørsel på 96,64 millioner fat pr. dag i 2021, som er nedjustert med 280.000 fat pr. dag pr dag fra forrige månedsrapport, ifølge TDN Direkt.

Det kommer frem av IEAs seneste månedsrapport, offentliggjort tirsdag.

I første kvartal 2021 ser IEA en global oljeetterspørsel på 94,11 millioner fat pr. dag, som er nedjustert med 0,58 millioner fat pr. dag. I andre kvartal 2021 ser IEA en global etterspørsel på 95,17 millioner fat pr dag, som er nedjustert med 0,26 millioner fat pr dag.

I tredje kvartal 2021 ser IEA en etterspørsel på 98,15 millioner fat pr. dag, som er tatt ned 0,12 millioner fat pr. dag, mens i fjerde kvartal 2021 ser de en global etterspørsel på 99,05 millioner fat pr. dag, som er nedjustert 0,16 millioner fat pr dag fra forrige rapport.

OPEC+ kan ta tilbake markedsandeler

Dersom skiferoljeprodusentene holder seg til planer om nedbetaling av gjeld og å holde produksjonen flat, kan Opec+ begynne å gjenvinne markedsandeler som de har tapt jevnt og trutt siden 2016 til USA og andre aktører, ifølge TDN Direkt.

«Høyere oljepris kan gi insentiv for amerikanske skiferoljeprodusenter til å øke produksjonen igjen, men så langt har selskapene forpliktet seg til å holde produksjonen flat og i stedet brukt eventuell prisgevinst til å nedbetale gjeld eller øke avkastningen til aksjonærer», skriver IEA.

IEA skriver at oljeprisoppgangen på nyåret har vært drevet frem av kald vinter i Europa og Asia, samt Opec+ sine produksjonskutt som holder markedet i underskudd. De legger til utrullingen av vaksiner har satt fundamentale forhold i markedet på en sterkere bane for året, med vekst i både tilbud og etterspørsel etter kollapsen i 2020.

IEA peker likevel på at det vil ta tid for oljeetterspørselen å innhentet seg fullt ut, ettersom nye nedstenginger i flere land tynger salgstallene for drivstoff.

«Dette har ført til at vi nedjusterer anslaget for global oljeetterspørsel med 0,6 millioner fat pr. dag i førstekvartal 2021 og 0,3 millioner fat for hele året 2021. Global oljeetterspørsel er ventet å øke med 5,5 millioner fat dette året etterfulgt av tilbakegangen i 2020 på 8 millioner fat pr. dag», skriver IEA.

De legger til at denne innhentingen i hovedsak reflekterer virkningen av finanspolitiske og monetære støttepakker samt effektive tiltak for å løse pandemien.

Produksjon utenfor OPEC

IEA anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 63,61 millioner fat pr dag i 2021, sammenlignet med anslaget på 63,55 millioner fat pr dag i forrige rapport.

USAs produksjon estimeres til 16,55 millioner fat pr. dag i 2020, fallende til 16,24 millioner fat pr. dag i 2021. I desember 2020 estimeres det at produksjonen i USA var 16,17 millioner fat pr. dag, fra 16,33 millioner fat pr. dag i november.

I desember er samlet produksjon fra land utenfor Opec anslått til 62,36 millioner fat pr. dag, sammenlignet med 62,49 millioner fat pr. dag i november.

IEA estimerer at det globale tilbudet i desember var på 92,77 millioner fat pr. dag, fra 92,74 millioner fat pr. dag måneden før.

Opecs produksjon inkludert NGL anslås til 30,41 millioner fat pr. dag i desember, fra 30,25 millioner fat i november. Kartellets råoljeproduksjon estimeres å ha utgjort 25,20 millioner fat pr. dag i desember, sammenlignet med 25,05 millioner fat pr. dag i november.

Ifølge IEA var Saudi-Arabias oljeproduksjon 8,99 millioner fat pr. dag i desember, sammenlignet med 8,99 millioner fat pr. dag i november.

oljeproduksjon 8,99 millioner fat pr. dag i desember, sammenlignet med 8,99 millioner fat pr. dag i november. Irans oljeproduksjon var 2,02 millioner fat pr. dag i desember, fra 1,99 millioner fat pr. dag i november.

oljeproduksjon var 2,02 millioner fat pr. dag i desember, fra 1,99 millioner fat pr. dag i november. Iraks oljeproduksjon var 3,87 millioner fat pr. dag i desember, fra 3,81 millioner fat pr. dag i november.

oljeproduksjon var 3,87 millioner fat pr. dag i desember, fra 3,81 millioner fat pr. dag i november. Venezuelas oljeproduksjon var 0,42 millioner fat pr. dag i desember, fra 0,43 millioner fat pr. dag i november.

oljeproduksjon var 0,42 millioner fat pr. dag i desember, fra 0,43 millioner fat pr. dag i november. Libyas oljeproduksjon var 1,17 millioner fat pr. dag i desember, fra 1,04 millioner fat pr. dag i november.

Call on OPEC

IEA ser «call on Opec» pluss lagerendringer i 2021 på 27,7 millioner fat pr. dag, som er nedjustert med 0,3 millioner fat pr. dag fra anslaget i rapporten forrige måned.

Call on Opec pluss lagerendringer ventes til 26,2 millioner fat pr. dag i første kvartal 2021, som er nedjustert med 0,5 millioner fat pr. dag fra forrige rapport.

For andre kvartal 2021 er anslaget på 26,4 millioner fat pr. dag, som er nedjustert med 0,2 millioner fat pr. dag. For tredje kvartal 2021 er anslaget 28,6 millioner fat pr. dag, som er nedjustert med 0,5 millioner fat pr. dag, mens anslaget for fjerde kvartal 2021 er 29,6 millioner fat pr. dag, som er nedjustert med 0,3 millioner fat pr dag.

Videre ser IEA «call on Opec» pluss lagerendringer i 2020 på 22,9 millioner fat pr. dag, et anslag som er nedjustert med 0,1 millioner fat fra forrige rapport.