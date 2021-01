Høy leteaktivitet opprettholdes takket være nye oljeselskaper

Regjeringen tilbyr 61 oljeutvinningstillatelser i den årlige konsesjonsrunden «Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2020». 30 forskjellige selskaper får tilbud om oljelisenser; 34 lisenser i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og 3 i Barentshavet.

– Jeg er overrasket over at aktiviteten er så høy. I fjor fikk 28 selskaper lisenser, i år var det 30 – det er veldig høyt. Leting etter nye felt er på ingen måte dødt, sier analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier.

Han mener det overrasker at både etterspørselen etter lisenser og tildelingen er såpass høy.

– Selv om det ikke er rekordtildeling, som i 2018, er 61 lisenser veldig høyt. Det viser stor interesse for leteaktiviteten i Norge. Norsk sokkel har kanskje flere år igjen enn vi trodde.

– Det sier litt om optimismen, at det er mulig å gjøre nye funn i Norge, sier Olaisen.

Positivt for oljeaksjer

Aksjemarkedet har lenge signalisert at leteaktivitetene skulle betydelig ned, påpeker Olaisen.

– Men dette viser at leteaktiviteten ikke skal ned i Norge. Det er positivt for norske oljeselskaper og oljeserviceindustri.

– Hva vil skje med aksjene?

– Vi vil se tegn på at det fortsatt blir bra med seismikkaktivitet og leteboring i årene som kommer.

– Det er positivt for Norge. Aksjene er mer avhengig av det globale bildet, men oljeleting på norsk sokkel er en del av det, så det er positivt for aksjene i det store bildet, svarer Olaisen.

– Har du hørt navnene før?

Listen over tildelinger viser at Lundin stikker av med flest lisenser, etterfulgt av Equinor , Wintershall, AkerPB og Vår Energi.

– Topp fem over tildelinger er ingen stor overraskelse. Dette er kjente selskaper som vi forventet ville dominere toppen av listen.

– Men mange er overrasket over resten av listen som viser mange, nye aktører og mangel på aktiviteter fra de store internasjonale oljeselskapene.

– Har du hørt om Neptune, Chrysaor, One Dyas, Sval, Pandion, INEOS og Lime? De dominerer listen fra 8. til 13. plass over flest tildelinger, og de færreste har hørt om dem.

Olaisen nevner i fleng 13 selskapsnavn på listen. Videre følger PGNiG, Lotos, Inpex, M Vest, Concedo og Kufpec.

– Høy leteaktivitet opprettholdes takket være nye spillere. De fleste har aldri hørt navnene på mange av selskapene som nå får lisenser på norsk sokkel.

– «Majors» mangler

Analysesjefen er også overrasket over at listen mangler flere store oljeselskaper.

– Bare se på listen. «Majors» mangler. Store oljeselskaper som internasjonale Shell og Exxon er ikke på listen. De fikk ikke én eneste lisens. De er ikke aktive lenger, sier Olaisen.

Oljeselskaper tildelt lisenser 2020 Nr. Selskap Lisenser Operatørskap 1 Lundin 19 7 2 Equinor 17 10 3 Wintershall 16 4 4 AkerBP 10 8 5 Vår Energi 10 5 6 DNO 10 4 7 OKEA 6 4 8 Neptune 6 3 9 Chrysaor 6 3 10 One Dyas 6 0 11 Sval 5 1 12 Pandion 5 0 13 INEOS 4 1 14 Lime 4 0 15 Source 4 0 16 PGNiG 4 0 17 ConocoPhillips 4 3 18 Lotos 3 0 19 OMV 3 3 20 Petrolia NOCO 3 1 21 Spirit 3 0 22 Total 3 0 23 Edison 2 0 24 Inpex 2 1 25 M Vest 2 0 26 Wellesley 2 1 27 Norske Shell 1 1 28 Concedo 1 0 29 Kufpec 1 0 30 MOL 1 1 Kilde: Olje- og energidepartementet

Det var under Oljeindustripolitisk Seminar tirsdag at olje- og energiminister Tina Bru (H) delte ut lisensene i et digitalt innlegg. Norges største selskap, Equinor, ble tilbudt nest flest lisenser, totalt 17 lisenser og 10 operatørskap.

Kjetil Hove, nyutnevnt konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, ga uttrykk for begeistring over tildelingene.

– Jeg gleder meg til å forvalte lisensene som nå tilbys. Vi håper selvfølgelig å gjøre et nytt Johan Sverdrup, men mindre funn er selvfølgelig også spennende, sier Hove.

Lundin vant runden

Lundin Energy Norway fikk tildelt flest lisenser – totalt 19 nye lisenser på norsk sokkel og syv operatørskap.

– Lisensene vi har fått tildelt i dag blir en viktig del av fundamentet for utviklingen av selskapet i årene fremover. I tillegg er dette det største antallet lisenser vi er tildelt i en enkelt lisensrunde noensinne, og samsvarer også godt med det vi søkte om, sier Kristin Færøvik, adm. direktør i Lundin Energy Norway.

– Leteareal er grunnlaget for all aktivitet på norsk sokkel, men det tar lang tid fra areal tildeles til man kan se nye felt settes i produksjon i dette arealet. Skal vi klare å opprettholde en sterk leverandørindustri i Norge må vi gjøre nye funn som kan bygges ut.

– Dagens lisenstildeling er et viktig bidrag. Så er det opp til oss i oljeselskapene å bidra med høy leteaktivitet, legger Færøvik til.