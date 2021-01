Klør etter å følge opp Nordsjø-suksessen

– Vi har levert kjempebra i et vanskelig år. Vi fikk gode tildelinger og var med på et av de største funnene på norsk sokkel. I tillegg klarte vi å hente 143 millioner kroner i ny egenkapital i et marked i skikkelig motbakke.

Source Energy-sjef Roar Tessem er godt fornøyd med året han og det erfarne teamet hans har lagt bak seg.

Høydepunktet var Atlantis-brønnen i Nordsjøen hvor Source og partnerne Equinor og Wellesley Petroleum fant store mengder gass og kondensat. Det påviste ressursanslaget er inntil 63 millioner fat oljeekvivalenter.

Det var det fjerde største funnet på norsk sokkel i 2020 og den første letebrønnenen til Source Energy, som nå vil følge opp suksessen.

Skal bore to brønner

I TFO 2020 ble Source tildelt de fire lisensandelene det søkte om, deriblant PL 878B - en utvidelse av lisensen der Atlantis ble funnet.

– Hele området, der vi har søkt og fått tildeling både på blokk 30/3 og 30/5,8, har fått et løft etter funnet i Atlantis. Området har vist seg å være veldig prospektivt, sier Tessem.

På boreplanen er det nå to faste letebrønner. Den ene i lisens PL 817 sør, i Utsira-området, skulle opprinnelig bores i fjor, men er nå flyttet til starten av 2022.

Om boringen av den andre brønnen i PL 1104 påbegynnes i år eller om også den må vente til neste år er foreløpig usikkert.

Vil ha mer kapital

Source hentet inn totalt 143 millioner kroner i tre runder i fjor. Nå er selskapet finansiert for det som står på planen, men Tessem legger ikke skjul på at han er sulten på mer.

– Hele programmet med de to faste brønnene og tilhørende seismikk har vi kapital til, men vi ser jo så mange muligheter at vi gjerne skulle hatt mer kapital, sier han.

– Men vi må dimensjonere boringen etter den kapitalen vi har, så vi får se hvordan vi løser det fremover. I det nordlige området i porteføljen vår ser vi et potensial for fem-seks lete- og avgrensningbrønner, mens vi i de sørlige lisensene fort kan se tre-fire brønner de nærmeste tre årene.

Tessem og ledelsen eier tilsammen cirka 20 prosent av Source Energy. Blant aksjonærene er også de kjente investorene Petter Neslein og Kristian Falnes.