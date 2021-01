Nedstengning i Kina kan presse ned oljeprisen

Råoljelagrene i USA steg med 2,6 millioner fat i forrige uke, viser foreløpige tall fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien.

Analytikerne ventet derimot et fall på 1,2 millioner fat. De offisielle oljelagertallene blir publisert fredag, to dager senere enn vanlig på grunn av Martin Luther King Day og presidentinnsettelsen.

«Vi er på pause til vi får den offisielle oljelagerrapporten. Markedet venter på å se hva oljelagrene viser i morgen og veien videre», sa Phil Flynn, senioranalytiker i Price Futures Group ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 56,06 dollar pr. fat, opp 0,7 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 53,15 dollar, ned 0,3 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 55,80 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.

Nedstengningen i Kina som følge av nye smittetilfeller fortsetter å legge en demper på oljeprisen. I tillegg feires kinesisk nyttår 12. februar, og en nedstengning av Kina kan bety at flere titalls millioner mennesker dropper å reise.

Kina er verdens største importør av olje, noe som betyr at en nedstengning av landet over lang tid kan presse etterspørselen etter olje og følgelig senke oljeprisen.