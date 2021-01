Borr henter 40 millioner dollar i friske penger

I forbindelse med kriseplanen som skal forbedre likviditeten til riggselskapet Borr Drilling, skal selskapet forsøke å hente 40 millioner dollar i en emisjon. Det skriver selskapet i en børsmelding torsdag kveld.

Emisjonskursen vil bli satt gjennom en bokbyggingsprosess, der Clarksons Platou Securities, Fearnley Securities og Sparebank 1 Markets skal fylle opp bøkene.

Enkelte investorer har forhåndstegnet aksjer for hele summen, mens medlemmer av styret og toppledelsen har forhåndstegnet seg for omtrent 3 millioner dollar.

Kapitalen skal brukes til å forbedre arbeidskapital og generell drift. Tegningsperioden er mellom 22.00 torsdag kveld og 08.00 fredag morgen.

Tirsdag opplyste Borr om at selskapets finansielle redningsplan som ble lagt frem i desember, nå har fått støtte fra kreditorene. Med refinansieringsplanen sikter riggselskapet mot å forbedre likviditeten med over én milliard dollar frem mot 2023. Redningsplanen krevde at selskapet klarte å hente inn 40 millioner dollar i frisk egenkapital og gikk ut på: