– Investorene tar gevinst, sier ekspert

Oljeprisen har svekket seg gjennom natten.

Ett fat brent-olje koster 55,41 dollar, ned 0,9 prosent fra i går. WTI-oljen koster 52,34 dollar, ned 1 prosent, pr. fat. Til sammenligning kostet et fat Nordsjøolje 55,58 dollar da Oslo Børs stengte mandag.

– Dette er en dag da markedet ikke er sterkt forpliktet. Utenlandske markeder snur ned, og investorer tar gevinst i olje, sier Phil Flynn, senioranalytiker ved Price Futures Group i Chicago.

Nedgangen i oljeprisen kommer på tross av lettelser i tilbudssiden etter Irak sa det vil produsere 3,6 millioner fat pr dag i februar for å møte kvotene under Opec+-avtalen, som er det laveste nivået siden 2015 og ned fra 3,85 millioner fat pr dag i desember, ifølge Platts.



Tar grep

Europeiske land har tatt dramatiske grep for å få bukt med smittespredningen, og her i Norge har hele Oslo-regionen stengt ned etter mutantviruset ble påvist i Nordre Follo. Kina har også meldt om en økning i smittetilfeller.

Alt dette kaster skygger over etterspørselsveksten i det som er verdens største oljekonsument.

Barclays hevet i går sine estimater for 2021, men understreker at økende antall smittetilfeller i Kina kan sørge for kortsiktig tilbaketrekning.

Kickstart

I et forsøk på å støtte oljeprisen hadde Joe Biden-administrasjonen i USA et møte med demokrater og republikanere for å forsøke å få til støtte til hans nyeste 16.000 milliarder kroner store støttepakke.

– I USA ser det ut til at Biden legger press på for å få gjennom støttepakken raskt. En klar indikasjon på at den nye administrasjonen vil kickstarte den amerikanske økonomien. Det vil i sin tur naturligvis støtte oljekonsumet og -etterspørselen, sier Bjørnar Tonhaugen, sjefanalytiker i Rystad Energy.

OPECs oljeproduksjon i januar er ventet å senkes med rundt 400.000 fat per dag, ifølge Petro-Logistics mandag. Oppfølgingen fra OPEC er nær 100 prosent, sier selskapet i en e-post til Reuters.