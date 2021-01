Et fat brent-olje koster 56,26 dollar pr. fat, opp 0,3 prosent. WTI-oljen koster 52,93 dollar pr. fat, opp 0,4 prosent. Til sammenligning kostet et fat brent-olje 55,96 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Økningen i oljeprisen kommer etter nye tall fra USA viser at amerikanske lagertall falt overraskende forrige uke. Kina, verdens største oljeimportør, rapporterte også laveste antall nye smittetilfeller på lenge. Det sender en strøm av håp gjennom markedet.

«Det er økende frykt for at Kina-utbruddet vil gjøre at oljeetterspørselen får svi», skriver ANZ Research i et notat, og siterer Ministry of Transports estimater om at passasjertallene vil synke med 40 prosent sammenlignet med 2019.

Nye kinesiske smittetilfeller har imidlertid falt markant og støtter oppgang i oljeprisen. Nye data viser 75 nye smittetilfeller onsdag – laveste siden 11. januar.

Overraskende fall

The American Petroleum Institute (API) rapporterte at oljelagertallene i USA, verdens største oljekonsument, falt med 5,3 millioner fat i forrige uke. Estimatene var at lagrene skulle øke med 430.000 fat, ifølge Reuters.

Bensin-tallene økte imidlertid med 3,1 millioner fat – mye mer enn ventet.

«Fallet i lagret Brent-olje gir støtte til markedet i tidlig handel ettersom markedet ventet økning i lagrene. På produksjonssiden var tallene langt mindre konstruktive», skriver ING-økonomer i et notat.

API-tallene viser at destillatlagrene steg med 1,4 millioner fat i forrige uke, mot et ventet fall på 361.000 fat.

«Mens den generelle retningen i markedet er fornuftig, er det vanskelig for olje-tradere å foreta et definitivt skift til neste prisnivå på kort sikt, gitt de svært usikre utsiktene på kortsiktig etterspørsel», skriver Stephen Innes i Axi Global Markets, i et notat.