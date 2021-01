Ser 35 prosents oppside i Røkke-gigant

Danske Bank Markets oppjusterer kursmålet på Aker BP til 300 kroner fra 250 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset beholder kjøpsanbefalingen på aksjen.

Aker BP-aksjen stengte i går til 222 kroner, ned 2,4 prosent. Danske ser med det en oppside på hele 35 prosent i Røkke-aksjen.

Meglerhuset venter at Aker BP vil annonsere et utbytte for 2021 på 450 millioner dollar med en klar ambisjon om å øke nivået de kommende årene. De forventer også produksjonsguiding over konsensus både for 2021 og på lengre sikt.

«Etter vårt syn er risikoprofilen attraktiv inn mot selskapets kapitalmarkedsdag», skriver meglerhuset.

Aker-konsernet har levert varene det siste året og trappet opp markant med grønne satsinger, og det nyter også Aker BP godt av. Siste år er aksjen ned 20,7 prosent, men de siste tre månedene har aksjen skutt opp 50 prosent på Oslo Børs.