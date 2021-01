– Det vil virkelig sette bremsene på etterspørselen

Brent-oljen faller torsdag morgen. Et fat koster 55,37 dollar, ned 0,3 prosent. WTI-oljen koster 52,44 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent.

England stengte i går grensene for utenlandske besøkende, som her i Norge hvor regjeringen også så godt som har stengt grensene for andre enn norske statsborgere. Kina har også truffet tiltak for å hindre reise under den kinesiske nyttårsfeiringen.

– Det ser ut som markedet virkelig følger med på etterspørselsutfordringene. Den viktigste av utfordringene er nå det som skjer i Kina, sier Vivek Dhar, Commonwealth Bank Commodities-analytiker til CNBC.

Sterke lagertall

Oljemarkedet ble støttet i går etter overraskende sterke lagertall da The American Petroleum Institute (API) rapporterte at oljelagertallene i USA falt med 5,3 millioner fat i forrige uke. Estimatene var at lagrene skulle øke med 430.000 fat, ifølge Reuters.

Onsdag rapporterer også Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) at de amerikanske råoljelagrene falt med 9,9 millioner fat i forrige uke til 476,7 millioner fat. Dette er største fall siden juli og laveste lagertall siden mars.

– Tallene fremkaller ikke noen vesentlig reaksjon fra markedet, sier Vandana Hari i Vanda Insights, ifølge Platts.

– Bremsene på

Fokuset i oljemarkedet retter seg nå tilbake til etterspørselsbekymringer på grunn av høyere coronavirussmitte med flere varianter av viruset.

«De økonomiske utsiktene forblir usikre ettersom myndigheter sliter med å bekjempe coronaviruset», skriver analytikerne i ANZ i en oppdatering, ifølge Reuters.

Det internasjonale pengefondet kom tidligere denne uken med en rapport som beskrev at treg vaksinedistribusjon og mangel på vaksiner kan true finansiell stabilitet.

Kina er et stadig tilbakevendende uromoment hva gjelder viruset. Landet, som er verdens største oljeimportør, går nå inn i sin travleste reiseperiode, men opplever fortsatt økende smittetilfeller.

– Det er Kina som støtter markedet. Hvis vi får utfordringer i Kina vil det virkelig sette bremsene på etterspørselen, sier Dhar.