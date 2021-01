Norsk oljeeksport: Høyeste på ti år

I en rapport fra Kpler Research fremgår det at Johan Sverdrup-feltet produserte mer enn 400.000 fat pr. dag for tredje måned på rad som følge av at eksporten nådde 421.000 fat pr. dag i desember 2020. I 4. kvartal 2020 produserte feltet 475.000 fat pr. dag.

For hele 2020 eksporterte Norge i snitt 1,51 millioner fat olje pr. dag, opp fra 1,28 millioner fat pr. dag i 2019. Eksportøkningen fra 2019 til 2020 tilsvarer en økning på nesten 18 prosent år over år. Johan Sverdrup-feltet stod for mer enn en fjerdedel av eksporten.

Gjennom 2020 var gjennomsnittlig eksport fra Johan Sverdrup 408.000 fat pr. dag, hvor nesten halvparten gikk til Kina (201 tfd), etterfulgt av Tyrkia (30 tfd) og Sverige (37 tfd).

Laber interesse for Barentshavet

Ifølge Oljedirektoratet vil Norges produksjon øke med 19 prosent før 2024. Produksjonsøkningen vil bli drevet av den andre utviklingsfasen av Johan Sverdrup, som vil ts i bruk 4. kvartal 2022, i tillegg til oljeprosjektet som er under utvikling i Barentshavet, Johan Castberg.

Kun tre utvinningstillatelser ble tildelt i årets TFO-runde (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Til sammenligning ble det tildelt 13 og 14 lisenser i Barentshavet 2019 og 2018.

I Nordsjøen og Norskehavet ble det henholdsvis tildelt 34 og 24 lisenser, etter at Norge i forrige uke tildelte 61 letelisenser til 30 selskaper.