Svakere resultat enn ventet for Phillips 66

– 2020 var et år med enestående utfordringer, sier Greg Garland, styreleder og adm. direktør i Phillips 66.

Phillips 66 leverte en omsetning på 16,8 milliarder dollar i fjerde kvartal av 2020, ned fra 29,6 milliarder i fjerde kvartal av 2019.

Resultat etter skatt kom inn på minus 539 millioner dollar, sammenlignet med et overskudd på 736 millioner i samme periode foregående år.

Per aksje ble resultatet minus 1,23 dollar. Analytikerne ventet et tap per aksje på 1,09 dollar, ifølge Yahoo Finance.

Lavere oljepriser- og etterspørsel har hatt stor innvirkning på resultatet.

– Ser vi fremover, er vi optimistiske med hensyn til innvirkningen av Covid-19-vaksinene på den økonomiske innhentingen, samt muligheter for verdiskaping i hele vår portefølje, inkludert investeringer i en fremtid med lavere karbon. Vi er fortsatt forpliktet til disiplinert kapitalallokering og en sterk balanse.