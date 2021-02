ExxonMobil overgikk forventningene til tross for store tap

Exxonmobil avsluttet 2020 med å få et justert resultat pr. aksje på 0,03 dollar i fjerde kvartal. Et lite stup ned i forhold til samme periode året før, da oljekjempen fikk et justert resultat pr. aksje 0,41 dollar. Det kom frem da selskapet la frem tallene for fjerde kvartal tirsdag.