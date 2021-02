Oljeprisen over 60 dollar: – Verdens oljeprodusenter burde sende blomster til Opec+

At oljeprisen når 60 dollar betyr at prisnivået er tilbake over hva den lå på før coronakrisen inntraff, men Schieldrop presiserer at prisoppgangen slett ikke betyr at oljemarkedet er friskmeldt. Han trekker frem at etterspørselen fremdeles er svært lav, og at oljeetterspørselen til luftfart ligger på det laveste nivået noensinne etter de nyeste restriksjonene.