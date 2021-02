– Til tross for at det finnes støtte i det store lagertrekket i råoljelagrene i USA kunne ikke oljeprisene holde på oppgangen, muligens i forventning om at Saudi-Arabia kan gå vekk fra sine kutt for februar og mars, og at OPEC kan signalisere at mer produksjon kommer tilbake under deres møte i mars, gitt den gode innhentingen i oljeprisene, sier sjefsmarkedsstrateg Stephen Innes i Axi til Reuters.