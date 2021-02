Carnegie rykker ut med en kjøpsanbefaling på DNO

Meglerhuset mener capex-guidingen for 2021 bidro til å estimere den frie kontantstrømmen. Ifølge TDN Direkt antydet styrelederen i selskapet at investeringsnivået vil være rundt samme nivåer i 2022 samtidig som han mente at Tawke-produksjonen vil holde seg over 100.000 fat pr. dag i 2021.