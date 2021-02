Det er spesielt to faktorer som kan drive oljeprisene oppover, ifølge Craig. For det første forventes det at etterspørselen etter olje vil ta seg opp etter hvert som den globale økonomien henter seg inn, sier han. Dette vil imidlertid bli «begrenset til en viss grad» på grunn av den lave sannsynligheten for at internasjonale reiser snart kommer tilbake i stor grad. Reise er en «viktig kilde til etterspørsel», sier Craig.