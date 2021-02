– Vi tror i stor grad at kampene om dette emnet allerede er tatt. Først i mars i fjor da priskrigen mellom de to herjet på sitt verste, og så igjen i januar da forhandlingene ble intense. Vi mener imidlertid at det siste møtet i januar førte til en slags enighet og forståelse for hva de to partene vil. Russland får lov til å følge en produksjonsutvikling tilbake til normalen i en akseptabel hastighet, mens Saudi Arabia får spille for prisvekst.