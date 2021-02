Det hersker liten tvil om at det er OPEC+ sine produksjonskutt som har holdt oljeprisen stabil gjennom coronapandemien. Når det nå jobbes på spreng for å vaksinere befolkningen, og konsumet gradvis er på vei tilbake, vil produksjonen før eller siden gå tilbake til normalen. Til tross for dette ser Goldman Sachs ytterligere oppside for oljeprisen.