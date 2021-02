Råoljelagrene i USA steg med 1 million fat i forrige uke, ifølge American Petroleum Institute (API). API-tallene viser videre at bensinlagrene økte med 0,1 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 4,5 millioner fat i forrige uke.

Analytikerne ble tatt på sengen og trodde på forhånd at lagrene skulle falle med 5,2 millioner fat. Den foregående uken falt lagrene med 5,8 millioner fat etter analytikerne estimerte et fall på 2,4 millioner fat.

«Hvis man får den slags fall på én uke med EIA-produksjon, er det sannsynligvis at man får mer etter det. Det er noen bekymringer for at dette vil være et langsiktig permanent produksjonsfall», sa sernioranalytiker Phil Flynn ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 66,99 dollar pr. fat, opp 2,5 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 63,17 dollar, opp 2,5 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 66,40 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte. Siden slutten av oktober har oljeprisen hoppet 78,2 prosent, mens den er opp 20,5 prosent den siste måneden.