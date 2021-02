– Sentimentet er bullish

Et fat brentolje koster i skrivende stund 67,40 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent. WTI-oljen koster 63,52 dollar pr. fat, opp 0,1 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 66,60 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Oljeprisene klatrer for fjerde dag på rad til høyeste nivå på 13 måneder, støttet av lavere produksjon i USA som følge av sprengkulden i Texas.

Federal Reserve kom i går med melding om at renten vil forbli lav og det motiverte investorene.

– Kommentarene fra Fed-sjef Jerome Powell tidligere i uken har muligens hjulpet, men sentimentet i oljemarkedet har også blitt mer bullish, med forventninger om strammere oljebalanse, sier ING-analytikere i et notat.

Oljeproduksjonen i USA har falt med 10 prosent, eller 1 million fat pr. dag, i forrige uke, ifølge Energy Information Administration (EIA). Dette er laveste nivåer siden september 2008.

– Investorene fokuserer på oppsvinget i etterspørsel, ettersom vaksineutrulling og nedgang i covid-19-tilfeller gir et fremblikk på oljesektoren etter pandemien. Gitt bedre utsikter for oljeetterspørsel mener vi at dagens oljepriser er bærekraftige, men vi må være varsomme ettersom økt produksjon fra OPEC+ eller USA kan legge en demper på prisoppgangen, sier analytiker David Lennox i Fat Prophets til Platts torsdag.

OPEC+ møtes neste gang 4. mars. Gruppen vil diskutere en gradvis lemping på produksjonskuttene fra april etter innhentingen i oljeprisen.