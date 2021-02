OPEC+ planlegger et møte 4. mars der de vil diskutere en beskjeden økning i oljeproduksjonen fra april, gitt at oljeprisen har hentet seg inn igjen den siste tiden. Det er likevel uenighet blant partene, da noen foreslår å holde produksjonen på et stabilt nivå på grunn av usikkerheten rundt pandemien. Det er derfor usikkert hva utfallet av møtet blir.

«Med momentum som ser ut til å avta en uke før neste OPEC+-møte, kan det være at oljeprisen posisjonerer seg for en liten korreksjon. Det er fortsatt mye risiko for en nedside i markedet, og en av dem er at OPEC+ kommer under belastning de neste månedene», forklarer sernioranalytiker Craig Erlam ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 66,77 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 63,57 dollar, opp 0,6 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 66,70 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.

En av Storbritannias største banker, Barclays, oppjusterte guidingen på Brent-oljen med 7 dollar til 62 dollar pr. fat i 2021, mens WTI-oljen ble oppjustert med 6 dollar til 58 dollar pr. fat.

«Likevel forblir vi forsiktige på kort sikt etter at OPEC+ letter på støtten, i tillegg til høyere risiko som skyldes flere mutanter av coronaviruset», forklarer Barclays ifølge Reuters. Storbanken legger også til at etterspørselsveksten kan avta vesentlig hvis nye virusmutanter påvirker USA.