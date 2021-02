Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) ligger fredag morgen på 66,0 dollar fatet, en nedgang på om lag 1,3 prosent i løpet av natten.

WTI-oljen ligger på sin side på 62,63 dollar fatet, en nedgang på 1,3 prosent.

– Obligasjoner selger seg rimelig aggressivt, og den amerikanske dollaren styrket seg i morgentimene. Det gir litt motvind for råoljen i dag, sa Lachlan Shaw, leder av råvareforskning i National Australia Bank til Reuters.

Toppmøte

Investorer ser nå til neste ukes toppmøte med oljekartellet OPEC og dets allierte (OPEC+), der det er ventet at produksjonen vil øke noe som følge av de stigende oljeprisene, samt forventninger om at etterspørselen vil ta seg opp ettersom nedstengningene kan lette når det blir varmere i været.

– Innsatsen er denne gangen svært stor for OPEC+ i den grad at oljeprisen har hentet seg inn til før-pandeminivåer, samt at de globale oljelagrene fortsetter å falle og vaksineutdelingen øker, sa Shaw til Reuters.

– Markedet har nok rett i at ved dette prisnivået så vil det bli mer produksjon i markedet over tid.