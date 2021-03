– Oljeprisen bedrer seg på linje med andre aktiva-klasser

Oljeprisen er svakt opp mandag morgen og brent-oljen stiger 0,45 prosent til 65,52 dollar fatet siden klokken ett i natt. WTI-oljen er opp 1,64 prosent til 62,51 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 64,80 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Natt til lørdag lokal tid ble Joe Bidens økonomiske krisepakke på 16.000 milliarder kroner godkjent i Representantenes hus og den sendes dermed videre til Senatet for videre behandling.

«Oljeprisene henter seg inn denne morgenen, på linje med andre aktiva-klasser, med bakgrunn i at støttepakken har gått igjennom i representantenes hus», skriver den globale markedssjefen i Axi, Stephen Innes, i et notat.

I tillegg ble vaksinen til Johnson & Johnson, som kun krever en dose, godkjent i USA og burde bedre utsiktene for oljeprisen og økonomien generelt.

OPEC-møte

Investorenes øyne rettes nå mot OPEC+-møtet på torsdag og vil diskutere om de vil slippe 1,5 millioner fat olje tilbake i markedet daglig.

«Vi tror at antall fat OPEC+ vil kjøre inn i markedet daglig ikke vil overstige en halv million og at det er positivt for prisen», skriver analytikere i Singapore-banken OCBC.