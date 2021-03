– OPEC+ vil neppe ødelegge oljefesten

Torsdag denne uken møtes OPEC+ for å diskutere sin produksjonsstrategi fra april og fremover.

«Vi hører ikke mye støy i opptakten til møtet, og hovedaktørenes prioriteringer er velkjente. Russland vil tilbake til normal produksjon så fort som mulig, mens Saudi-Arabia vil nyte høyere priser litt lenger og heller holde markedet på den stramme enn slakke siden. Vi tror begge får det som de vil», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering.

Russland vil ifølge analysesjefen være fornøyd med å få økt sine volumer, mens spørsmålet for Saudi-Arabia vil være hvor mye av landet vil reversere av sitt frivillige kutt på én million fat pr. dag for februar og mars.

«Uttalelser fra Saudi-Arabia indikerer at de er på den forsiktige siden. De vil heller holde det litt stramt litt for lenge enn å ryke på et tilbudsoverskudd før coronavaksinene begynner å få effekt på global økonomisk aktivitet og oljeetterspørsel», fortsetter Schieldrop.

«Det kommende OPEC+-møtet vil derfor trolig ikke ødelegge oljefesten med tanke på april-tilbudet, og det samlede utfallet blir derfor på den stramme siden», tror Schieldrop.

Frontkontrakten for Brent-oljen står mandag formiddag i 65,58 dollar fatet, mens WTI-oljen handles for 62,60 dollar fatet. Prisutviklingen er dermed marginalt negativ.