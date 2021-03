Under press etter OPEC-signal: – Posisjonerer seg inn mot torsdag

Et fat brentolje koster i skrivende stund 62,76 dollar pr. fat, 0,85 prosent ned, mens WTI-oljen faller 0,8 prosent til 59,74 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 64,76 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Fallet startet i forrige uke etter at investorene har frigjort longposisjonene sine på rykter knyttet til at OPEC muligens vil øke globalt tilbud denne uken. Det verserer også rykter om at den kinesiske etterspørselen faller.

– Oljeprisene er under press som følge av investorene posisjonerer seg inn mot OPEC-møtet, sier Hiroyuki Kikukawa, direktør for forskning ved Nissan Securities, til CNBC.

OPEC+ møtes på torsdag og kan øke produksjonen med så mye som 1,5 millioner fat pr. dag. Produksjonen falt i februar etter et frivillig kutt i produksjonen av Saudi-Arabia.

Sentimentet i markedet faller imidlertid også på grunn av svake industritall fra Kina. Tallene viste laveste nivåer på ni måneder i februar, som kan begrense etterspørselen i Kina og legge ytterligere press på oljeprisen.