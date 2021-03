Oljeprisen stiger etter svært overraskende lagertall

Oljeprisen stiger onsdag morgen og brent-oljen er opp 0,56 prosent til 62,88 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,64 prosent til 59,83 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,79 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Tirsdag kveld norsk tid uttalte den amerikanske presidenten Joe Biden at USA ville ha nok vaksinedoser for hver eneste voksne amerikaner innen utgangen av mai. Uttalelsen kom i kjølvannet av at Merck & Co ble enige med Johnson & Johnson om å samarbeide om vaksineproduksjon for å oppnå produksjonsmålene. Nyheten er med på å løfte oljeprisen, uttaler en analytiker til Reuters.

OPEC+-møte

Investorenes øyne rettes nå mot OPEC+-møtet på torsdag, der indikasjonene tilsier at medlemmene generelt er langt mer positive til oljeutsiktene enn de var for et år siden.

Markedet forventer at de mykner opp produksjonskuttene, som har vært de største noen gang, med rundt 1,5 millioner fat pr. dag. I tillegg er det ventet at Saudi Arabia avslutter det frivillige produksjonskuttet på 1 millioner fat pr. dag.

Høye lagertall

I en fersk undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, fremgår det at råoljelagrene økte med 7,4 millioner fat i forrige uke.

Det står i sterk kontrast til analytikernes estimater som pekte mot et trekk på 928.000 fat, ifølge Reuters.

API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 9,9 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 9,1 millioner fat i forrige uke, ifølge TDN Direkt.