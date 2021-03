Et fat brentolje koster i skrivende stund 65,54 dollar pr. fat, opp 0,9 prosent, mens WTI-oljen koster 61,68 dollar pr. fat, opp 1,1 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,58 dollar da Oslo Børs stengte i går.

I dag holdes OPEC+-møtet som skal bestemme utsiktene til oljeprisene de kommende månedene. Oljeprisen har klatret de to siste dagene etter rykter om at OPEC-landene muligens kan stemme mot den ventede produksjonsøkningen og heller utsette til april, ifølge Reuters.

DNB Markets skriver i en oppdatering at markedet venter en produksjonsøkning fra OPEC+ på 1,5 millioner fat olje pr. dag i april. Meglerhuset selv estimerer en økning på 1,4 millioner fat olje pr. dag, fordelt mellom 400.000 fat fra Opec+ samt bortfall av Saudi-Arabias frivillige kutt på 1 million fat pr. dag.

Meglerhuset trekker frem at til tross for produksjonsøkning, venter de at markedet fortsatt vil være i underskudd gjennom andrekvartal, med nedgang i lagertall, men dog i en lavere takt enn for februar og mars.

«Vi ser også en risiko for at OPEC+ holder dagens produksjonsnivå, og Saudi-Arabia gjør en mer gradvis reduksjon i sine frivillige produksjonskutt, som igjen vil lede til et trangere oljemarked», skriver meglerhuset.

Ifølge tall fra EIA falt bensinlagrene i USA med 13,6 millioner fat forrige uke, og destillatlagrene falt 9,7 millioner fat. Tallene viste også en lagerbygging av råolje på 21,6 millioner fat.

– Bensinlagrene var stjernen i EIA-tallene, som viste et veldig velkomment stort lagertrekk ettersom været bedret seg og veitrafikken tok seg opp signifikant, sier sjefsmarkedsstrateg Stephen Innes i Axi ifølge Platts.