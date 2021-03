I dag møtes OPEC-kartellet: – Saudi-Arabia er den større usikkerheten

Det siste året har OPECs møter kanskje vært viktigere enn noen gang, der oljeprisene har balansert mellom et kraftig fall i etterspørselen på grunn av coronanedstengningene på den ene siden og strenge produksjonskutt fra OPEC på den andre siden, for å holde oppe prisnivået.

I dag avholdes OPEC+-møtet som skal bestemme utsiktene til oljeprisene de kommende månedene.

Oljeanalytiker i DNB Markets Helge André Martinsen skriver i en morgenrapport at markedsestimatene peker på en økning i produksjonen på 1,5 millioner fat pr. dag i april, mens meglerhuset venter en økning på om lag 1,4 millioner fat, der én million kommer av at Saudi-Arabia vil avslutte sitt frivillige kutt.

– Til tross for at vi tror på økt produksjon, tror vi at oljemarkedet vil holde seg underforsynt i andre kvartal, der oljelagre vil falle om enn noe mindre enn for februar og mars, skriver Martinsen.

Usikkerheten ligger hos Saudi-Arabia

Oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB skriver i sin oljekommentar torsdag at også SEB venter en økt produksjon, men at den største usikkerheten ligger i hvor mye Saudi-Arabia vil kutte.

– Våre forventninger er at gruppen vil øke produksjonen til mellom 1 og 1,5 millioner fat pr. dag i April. Hvis gruppen bestemmer seg for å kun øke produksjonen med én million fat, vil det bety at Saudi Arabia holder tilbake mer enn sin rettferdige andel av kuttbyrden for å støtte markedet og holde seg på den sikre siden, skriver Schieldrop.

Han viser til at Saudi-Arabia sannsynligvis er villige til å holde seg i skinnet ettersom landet ønsker en høyere oljepris, så lenge de andre OPEC-medlemmene ikke går amok med produksjonen.

Russland ønsker å øke

Den største uenigheten i forkant av møtet ligger mellom Saudi-Arabia og Russland, ettersom det er stort sett kjent at Russland ønsker seg en langt større produksjon.

– Det er ingen hemmelighet at Russland ønsker å øke produksjonen og fylle etterspørselen. Forventningene ligger i stor grad på at de vil få øke produksjonen fra april av. Får de ikke lov til det, vil det skape en stor splid i gruppen, skriver Schieldrop.

Ifølge tall fra EIA falt bensinlagrene i USA med 13,6 millioner fat forrige uke, og destillatlagrene falt 9,7 millioner fat. Tallene viste også en lagerbygging av råolje på 21,6 millioner fat.

OPEC med samarbeidslandene (sammen OPEC+) er et «oljekartell» bestående av de største oljeprodusentene i verden. Gruppen bestemmer sammen hvor mye olje gruppen skal produsere, for å regulere prisene.