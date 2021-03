Nærmer seg 70 dollar fatet

Fredag kveld stiger Brent-oljen 3,07 prosent til 69,18 dollar per fat, mens WTI-oljen stiger 3,07 prosent til 65,96 dollar per fat.

Oljeprisen er dermed på sitt høyeste nivå siden januar 2020. Hittil i år har Brent oljen steget 34 prosent, mens WTI-oljen er opp 37 prosent.

Goldman Sachs hevet prognosene sine med 5 dollar, og tror Brent-oljen når 75 dollar fatet i andre kvartal og 80 dollar fatet i tredje kvartal, ifølge Reuters. Meglerhuset UBS hevet Brent-prognosen til 75 dollar fatet og WTI til 72 dollar i andre halvdel av 2021.

Forlenger kutt

Oljeprisoppgangen fredag følger etter markant oppgang torsdag ettermiddag og kveld.

Prisoppgangen torsdag kom etter at det ble kjent at OPEC+ valgte å videreføre mars-produksjonen til april. Unntaket er Russland og Kazakhstan, som får øke sin produksjon med henholdsvis 130.000 og 20.000 fat pr. dag.

I tillegg fortsetter Saudi-Arabia sin aggressive prisstrategi ved å forlenge sitt frivillige kutt på én million fat pr. dag til april.

Konsensus pekte på forhånd mot en produksjonsøkning i OPEC+ på 1,5 millioner fat pr. dag.

Sterke jobbtall

Oljemarkedet fikk også et løft etter at en rapport viste at den amerikanske økonomien skapte flere arbeidsplasser enn forventet i februar, skriver Reuters.

Rapporten viser at etterspørselen etter olje vil fortsette å stige, siden folk begynner å oppføre seg som de gjorde før coronapandemien startet, sa Edward Moya, senior markedsanalytiker i OANDA.