Kjøper oljeselskap for 5,3 milliarder

NEO Energy og HitecVision har gjort enda et kjøp for å styrke NEOs posisjon blant de største olje- og gasselskapene i Storbritannia. Vilkårene utgjør et samlet vederlag på opptil 625 millioner dollar, dette tilsvarer 5,3 milliarder kroner, melder selskapet i en pressemelding.

NEO Energy signerte mandag at de skal kjøpe olje- og gasselskapet Zennor Petroleum Limited som inkluderer en portefølje av eiendeler i den Nordsjøen, i tillegg til et erfarent team med god «track record».

24. februar kunngjorde NEO Energy og HitecVision at NEO signerte en avtale med ExxonMobil hvor de kjøpte en større portefølje av olje- og gassaktiva i Nordsjøen. Nå slår HitecVisions britiske oljeselskap til igjen og signerer enda en avtale.

Oppkjøpet vil diversifisere og balansere NEOs aktivabase og bringe NEOs vekting på olje-til-gass til rundt 60/40. Transaksjonen gjøres også for å nå HitecVisions mål om å halvere karbonavtrykket til sine energiselskaper innen 2030.