Vil ha kontroll før Iran-avgjørelse til høsten

Et fat brentolje koster i skrivende stund 68,80 dollar pr. fat, mens WTI-oljen koster 65,51 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 68,56 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

I går falt oljeprisen for første gang på fire dager etter angrep på saudiarabiske oljeanlegg løftet prisene over 70 dollar for første gang siden tidlig i fjor. Talspersoner i Saudi-Arabia sier at eksportenheten som ble angrepet er uskadd.

– Produksjonen ser ikke ut til å ha blitt påvirket, men det ser ut til at antall angrep skremmer mer enn resultatet av dem, sier Marshall Gittler, direktør for investeringer i BDSwiss, til Marketwatch.

Oljeprisen har klatret mer enn 30 prosent siden nyttår hvorav 7 prosent forrige uke etter OPEC overrasket med å utvide produksjonskuttene.

En undersøkelse gjennomført av S&P Global Platts viser at OPECs 13 medlemsland pumpet nær 25 millioner fat pr. dag i februar. Det er ned 840.000 fat pr. dag fra januar. OPECs ni partnere derimot, pumpet 13 millioner fat pr. dag. Det er en økning på 60.000 fat pr. dag fra måneden før.

– Det kan se ut som OPEC fokuserer på priskontroll nå og ønsker å totalt utradere overskytende lager før høsten, sier Colin Cieszynski, sjefstrateg ved SIA Wealth Management.

Til høsten er muligheten til stede for at iransk oljeeksport starter igjen dersom en atomavtale landes med USA.