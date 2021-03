Oljeprisen faller: – På tide med en korreksjon

Mandag steg oljeprisen til sitt høyeste på over ett år. Det skjedde etter at en eksportterminal ved Ras Tanura i Persiabukta ble utsatt for en serie angrep søndag, som angivelig skal ha blitt utført av Houthi-oppførere fra Jemen.

«Det er en forventning om at vi vil se en ny økning i oljelagrene i USA fordi raffinerier forblir stengt. Markedet ser ut til å bli mykere på disse bekymringene. Oljeprisen har hatt en utrolig oppgang, og det er på tide med en korreksjon», sier senioranalytiker Phil Flynn ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 67,45 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 64,02 dollar, ned 1,6 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 67,90 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.

Det amerikanske energibyrået EIA kom tirsdag med tall, som forventer at oljeproduksjonen i USA faller mindre enn forventet i 2021. Oljeproduksjonen forventes å være 11,15 millioner dollar fat pr. dag, en nedgang på 160.000 fat pr. dag. Det var tidligere forventet at produksjonen skulle falle med 290.000 fat pr. dag.